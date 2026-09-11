ALLERTA GIALLA IN SICILIA: SABATO TEMPORALI E GRANDINATE, ANCORA CALDO FINO A 38°C

Sabato 12 settembre scatta l’allerta gialla: attesi rovesci e temporali isolati, soprattutto sui rilievi della Sicilia orientale.

Dopo le giornate ancora caratterizzate da temperature elevate, la Sicilia si prepara a una giornata più movimentata sul fronte meteorologico. Le previsioni per sabato 12 settembre 2026 indicano infatti un aumento della nuvolosità, con possibili rovesci sparsi e temporali isolati in diverse zone dell'Isola.

La giornata si presenterà con cielo nuvoloso o localmente coperto su gran parte della Sicilia, mentre potranno verificarsi precipitazioni di debole o moderata intensità. I fenomeni non saranno generalizzati: si tratterà prevalentemente di episodi localizzati e irregolari, con ampie pause asciutte tra un fenomeno e l'altro.

TEMPORALI NEL POMERIGGIO, OCCHI PUNTATI SULL'ETNA

La fase più interessante potrebbe svilupparsi nelle ore pomeridiane, quando il riscaldamento del suolo e l'instabilità atmosferica potranno favorire la formazione di temporali di origine termoconvettiva a ridosso dei rilievi della Sicilia orientale.

Particolare attenzione al comprensorio etneo, dove non si esclude la formazione di nuclei temporaleschi localmente intensi.

Le condizioni atmosferiche saranno infatti favorevoli alla crescita di celle temporalesche più organizzate. In caso di sviluppo dei fenomeni più intensi, potranno verificarsi forti rovesci, raffiche di vento e occasionalmente grandinate, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalla convezione.

POSSIBILI FENOMENI INTENSI

La presenza di elevata energia disponibile e di un discreto supporto dei venti in quota potrebbe favorire, localmente, temporali capaci di produrre precipitazioni abbondanti in poco tempo.

Non si tratta, però, di uno scenario caratterizzato da temporali diffusi sull'intera regione: la parola chiave resta "località". Alcune zone potrebbero assistere a rovesci e temporali, mentre a pochi chilometri di distanza potrebbe prevalere un tempo asciutto.

TEMPERATURE ANCORA MOLTO ALTE: FINO A 37-38°C

Sul fronte termico è atteso un lieve calo delle temperature, sia nei valori massimi sia in quelli minimi, su buona parte della regione.

Il caldo, tuttavia, non mollerà completamente la presa. Punte di 37-38°C potranno ancora raggiungersi tra la Piana di Catania e il Siracusano, soprattutto nelle aree dove riusciranno a sfondare i venti occidentali.

Altrove le temperature resteranno comunque qualche grado sopra le medie del periodo, con una diminuzione più evidente soprattutto dalla serata.

VENTI DI MAESTRALE E MARI MOSSI

I venti soffieranno prevalentemente da Maestrale, con intensità debole o moderata, in particolare sui settori centro-meridionali della Sicilia.

Mari mossi su tutti i bacini, secondo le previsioni.

LA TENDENZA PER LA SERATA

Con il passare delle ore i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, soprattutto dalla tarda serata. Resta comunque una giornata da seguire con attenzione, perché la distribuzione dei temporali sarà molto irregolare e alcuni nuclei potranno risultare localmente più intensi.

Insomma, sabato 12 settembre la Sicilia vivrà una giornata dai due volti: ancora caldo e temperature fino a 38°C in alcune aree, ma con un'atmosfera decisamente più instabile e la possibilità di improvvisi rovesci e temporali, soprattutto sui rilievi orientali e nell'area etnea.