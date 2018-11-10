95047

"ALLERTA GIALLA" PER DOMANI IN TUTTA LA SICILIA

La protezione civile regionale ha diramato un bollettino per domani di "allerta gialla" per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che interessa tutta la regione Sicilia  fino alle 24 di domani. S...

A cura di Redazione Redazione
10 novembre 2018 16:28
"ALLERTA GIALLA" PER DOMANI IN TUTTA LA SICILIA -
Oltre 95047
Condividi

La protezione civile regionale ha diramato un bollettino per domani di "allerta gialla" per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che interessa tutta la regione Sicilia  fino alle 24 di domani. Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047