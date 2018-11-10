"ALLERTA GIALLA" PER DOMANI IN TUTTA LA SICILIA
La protezione civile regionale ha diramato un bollettino per domani di "allerta gialla" per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che interessa tutta la regione Sicilia fino alle 24 di domani. S...
La protezione civile regionale ha diramato un bollettino per domani di "allerta gialla" per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che interessa tutta la regione Sicilia fino alle 24 di domani. Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.