ALLERTA GIALLA PER DOMANI SULLA SICILIA ORIENTALE

Il maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuto sulla penisola e in particolare nelle regioni del Sud-Italia continua a creare allarme in Sicilia. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, infatti, all...

Il maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuto sulla penisola e in particolare nelle regioni del Sud-Italia continua a creare allarme in Sicilia. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, infatti, all’estremo Sud la fase di instabilità proseguirà ancora per qualche giorno tanto che domani, mercoledì 25 novembre, su parte della Sicilia sarà allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico.

Come ogni giorno la Protezione Civile ha pubblicato sul suo sito il bollettino di criticità con il livello e le zone di allerta sulla penisola. Domani, mercoledì 25 novembre, l’unica regione italiana con allerta meteo è, appunto, la Sicilia. Ecco nel dettaglio l’allerta meteo per la giornata di domani, mercoledì 25 novembre 2020:

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie-

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.