ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI
La Protezione Civile della Regione Sicilia ha diramato un avviso di allerta meteo "giallo" con livello di criticità idrogeologica connessa alle precipitazioni, valevole fino alle ore 24 di giovedì 11 aprile.
I fenomeni temporaleschi riguarderanno l'intero territorio regionale ad esclusione della parte sudorientale e centrale
Si prevedono "precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata intensità.
Possibili anche raffiche di vento", scrive la Protezione Civile regionale.
SORIS (Sala Operativa) H24 Numero Verde 800404040
Qui è possibile visionare l'Avviso: bit.ly/1YM8d9p