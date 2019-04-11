ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI, 12 APRILE
La primavera tarda ad arrivare.La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso con livello di allerta meteo giallo per la giornata di domani, venerdì 12 aprile.In particolare si prevedono precipit...
A cura di Redazione
11 aprile 2019 19:11
La primavera tarda ad arrivare.
La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso con livello di allerta meteo giallo per la giornata di domani, venerdì 12 aprile.
In particolare si prevedono precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori occidentali”; venti “localmente forti occidentali“; mari “molto mosso lo Stretto di Sicilia”.