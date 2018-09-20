ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI 21 SETTEMBRE
La Protezione Civile Regionale ha infatti diffuso un nuovo bollettino che prevede il persistere di precipitazioni diffuse ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Permane il rischio di eventi franosi nelle zone collinari o montuose, di straripamenti di fiumi e corsi d’acqua, così come di inondazioni nelle zone marittime. Ancora una volta, la Protezione Civile invita i sindaci e i rappresentanti di tutte le istituzioni e gli enti locali a predisporre le necessarie azioni di prevenzione.