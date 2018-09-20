ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI 21 SETTEMBRE

Lo stato di allerta “gialla” si prolunga per altre 24 ore.La Protezione Civile Regionale ha infatti diffuso un nuovo bollettino che prevede il persistere di precipitazioni diffuse ed abbondanti, a pre...

La Protezione Civile Regionale ha infatti diffuso un nuovo bollettino che prevede il persistere di precipitazioni diffuse ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Permane il rischio di eventi franosi nelle zone collinari o montuose, di straripamenti di fiumi e corsi d’acqua, così come di inondazioni nelle zone marittime. Ancora una volta, la Protezione Civile invita i sindaci e i rappresentanti di tutte le istituzioni e gli enti locali a predisporre le necessarie azioni di prevenzione.