ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI INSIEME ALLA SABBIA DAL SAHARA ED AL VENTO FORTE CON RAFFICHE DI BURRASCA

LA SABBIA DAL SAHARA, VENTO FORTE CON RAFFICHE DI BURRASCA E ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI

Marzo pazzerello guarda il sole e prendi l’ombrello, infatti questo mese di marzo ci sta regalando grandi sbalzi di temperature e varietà climatiche.

Per la giornata di domani, 19 Marzo 2022, infatti, la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla che riguarderà l’intera fascia orientale della Sicilia.

Si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti sul versante ionico della Sicilia nord-orientale, con quantitativi da moderati a levati. Saranno sparse sui restanti settori orientali, con quantitativi moderati ed infine saranno isolate e sparse sui restanti settori, con quantitativi deboli.

Oltre la pioggia è prevista sabbia che arriva dal deserto africano, tanta sabbia che tingerà i nostri cieli di arancione come in un film di fantascienza.

Già la sabbia è arrivata in Spagna e in Francia e sui social si stanno postando tante foto di questo strano fenomeno.

La concentrazione maggiore di sabbia ci sarà sulle regioni centro-meridionali: Sardegna, Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana e Campania.

Oltre la pioggia e la sabbia come prevede il bollettino dell'aeronautica militare persistono:

- per le prossime 24-36 ore, vento forte con raffiche di burrasca o burrasca forte, dai quadranti orientali sulla sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte;

- per le prossime 36-48 ore stato del mare molto agitato sullo ionio meridionale, in estensione dalla sera di oggi venerdi' 18 marzo 2022 anche allo stretto di sicilia.