ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI, VENERDI 22 MARZO
Avviso di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 del 21 marzo alle 24.00 del 22 marzo 2019CONDIMETEO:SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI DA FORTI A BURRASCA...
Avviso di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 del 21 marzo alle 24.00 del 22 marzo 2019
CONDIMETEO:
SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI ORIENTALI, SPECIE SUI SETTORI IONICI.
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
BOLLETTINO VALANGHE - EMESSO ALLE ORE 14:00 del 21/03/2019 (a cura del CORPO FORESTALE REGIONE SICILIANA in collaborazione con il Servizio METEOMONT dell'ARMA dei CARABINIERI e il il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare)
SITUAZIONE alle 14.00 del 21/03/2019
DISTRIBUZIONE PERICOLO: DEBOLE 1.
TIPO DI PERICOLO: NEVE BAGNATA - SITUAZIONE PRIMAVERILE. IL MANTO NEVOSO SI UMIDIFICA VELOCEMENTE NEL CORSO DELLA
GIORNATA
SORIS (Sala Operativa) H24 Numero Verde 800404040
Qui è possibile visionare l'Avviso: bit.ly/1YM8d9p