95047

ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI, VENERDI 22 MARZO

Avviso di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 del 21 marzo alle 24.00 del 22 marzo 2019CONDIMETEO:SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI DA FORTI A BURRASCA...

A cura di Redazione Redazione
21 marzo 2019 17:27
ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI, VENERDI 22 MARZO -
News
Condividi

Avviso di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 del 21 marzo alle 24.00 del 22 marzo 2019

CONDIMETEO:

SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI ORIENTALI, SPECIE SUI SETTORI IONICI.
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

BOLLETTINO VALANGHE - EMESSO ALLE ORE 14:00 del 21/03/2019 (a cura del CORPO FORESTALE REGIONE SICILIANA in collaborazione con il Servizio METEOMONT dell'ARMA dei CARABINIERI e il il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare)
SITUAZIONE alle 14.00 del 21/03/2019
DISTRIBUZIONE PERICOLO: DEBOLE 1.
TIPO DI PERICOLO: NEVE BAGNATA - SITUAZIONE PRIMAVERILE. IL MANTO NEVOSO SI UMIDIFICA VELOCEMENTE NEL CORSO DELLA
GIORNATA

SORIS (Sala Operativa) H24 Numero Verde 800404040
Qui è possibile visionare l'Avviso: bit.ly/1YM8d9p

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047