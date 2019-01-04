"ALLERTA GIALLA" PER LA GIORNATA DI DOMANI, VENTI FORTI E NEVICATE

Continuano gli effetti del flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che ancora nelle prossime ore determinerà il persistere di forti venti al sud, di una sensibile diminuzione delle tempe...

Continuano gli effetti del flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che ancora nelle prossime ore determinerà il persistere di forti venti al sud, di una sensibile diminuzione delle temperature con nevicate a quote molto basse su Sicilia e Calabria.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quelli diffusi precedentemente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede il persistere di nevicate sul nord della Sicilia e sulla Calabria meridionale a quote superiori a 200-400 metri, con locali possibili sconfinamenti a quote inferiori. Sono previsti apporti al suolo da deboli a moderati fino ad abbondanti alle quote superiori dei settori settentrionali della Sicilia.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 5 gennaio, allerta gialla su Abruzzo e su gran parte della Sicilia.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per domani, Sabato 5 Gennaio 2019

Precipitazioni: da isolate a sparse su Abruzzo centro-meridionale, Molise, Puglia, Campania orientale, Basilicata settentrionale, settori tirrenici centrali e settore nord-orientale della Sicilia e Calabria meridionale tirrenica, con quantitativi cumulati deboli, fino a moderati sui versanti tirrenici centrali siciliani.

Nevicate: sull’Alto Adige con apporti al suolo da deboli a moderati, specie sui settori di confine; inizialmente a tutte le quote su Abruzzo centro-meridionale, Molise, settori settentrionali, versanti adriatici centrali e settori meridionali della Puglia, Campania orientale, Basilicata settentrionale, settori tirrenici centrali e settore nord-orientale della Sicilia e settori ionici settentrionali e meridionali della Calabria, con apporti al suolo deboli, fino a moderati alle quote collinari e montuose della Sicilia tirrenica centro-orientale; quota neve tendente a generale rialzo al di sopra dei 600-800 m nel corso della giornata.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime generalmente basse, fino a molto basse a quote di valle e pianura sulle zone interne del Centro, sulla Pianura Padana e alle quote collinari del Sud; diffuse gelate notturne e mattutine nelle zone interessate dalle nevicate, persistenti anche durante il ciclo diurno alle quote collinari e montuose.

Venti: forti dai quadranti settentrionali su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia; tendenti a forti nord-occidentali sulla Sardegna sud-occidentale.

Mari: molto mossi i bacini meridionali, fino ad agitato l’Adriatico al largo; molto mosso, tendente ad agitato, il Mar di Sardegna.