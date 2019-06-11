Lo annuncia il nuovo bollettino delle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute.Le previsioni indicano un aumento del caldo e si sale al livello di allerta 1 con bollino giallo.Nel dettag...

Lo annuncia il nuovo bollettino delle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute.

ALLERTA GIALLA PER ONDATE DI CALORE PER LA GIORNATA DI DOMANI, 12 GIUGNO

Le previsioni indicano un aumento del caldo e si sale al livello di allerta 1 con bollino giallo.

Nel dettaglio, il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile prevede per Catania, per domani, mercoledì 12 giugno, bollino giallo e allerta 1, con temperature tra 25 e 34 gradi e una massima percepita di 35 gradi.

Il codice giallo è il secondo livello di allerta in una scala che va da zero a tre. che raccomanda attenzione ai cittadini, soprattutto anziani e bambini.

CONSIGLI GENERALI: