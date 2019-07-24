ALLERTA GIALLA PER ONDATE DI CALORE PER LA GIORNATA DI DOMANI E DOPODOMANI

Sole e caldo in aumento anche in Sicilia che se non proprio interessata in pieno dall’anticiclone africano vedrà comunque un’innalzarsi graduale delle temperature nel corso della settimana fino al wee...

Sole e caldo in aumento anche in Sicilia che se non proprio interessata in pieno dall’anticiclone africano vedrà comunque un’innalzarsi graduale delle temperature nel corso della settimana fino al weekend.

Lo annuncia il nuovo bollettino delle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute.

Le previsioni indicano un aumento del caldo e si sale al livello di allerta 1 con bollino giallo.

Nel dettaglio, il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile prevede per Catania, per domani, giovedì 25 Luglio, e venerdì 26 Luglio, bollino giallo e allerta 1, con temperature tra 25 e 36 gradi e una massima percepita di 36 gradi.

Il codice giallo è il secondo livello di allerta in una scala che va da zero a tre. che raccomanda attenzione ai cittadini, soprattutto anziani e bambini.