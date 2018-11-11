ALLERTA GIALLA PER TUTTA LA SICILIA, PER DOMANI 12 NOVEMBRE
Inizio di settimana ancora una volta contraddistinto dal maltempo in Sicilia. Dopo le numerose piogge che hanno colpito il nostro territorio negli ultimi giorni, il quadro meteorologico relativo all’isola non sembra volere mutare.
La Protezione Civile regionale ha infatti diffuso una nuova allerta gialla per la serata odierna e per tutta la giornata di domani, lunedì 12 novembre:
AVVISO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO – VALIDITA’: dalle ore 16:00 di oggi 11 Novembre fino alle ore 24:00 di domani 12 Novembre 2018
CONDI-METEO AVVERSE:
DALLE PRIME ORE DEL 07 NOVEMBRE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SPECIE SETTORI SETTENTRIONALI.
I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO;
SI PREVEDONO VENTI FORTI O DI BURRASCA DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, SPECIE ZONE OCCIDENTALI. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
SORIS (Sala Operativa) H24 Numero Verde 800404040