ALLERTA GIALLA: PRECIPITAZIONI INTENSE E VENTI FORTI SULLA SICILIA ORIENTALE E CENTRALE, AVVISO DELLA PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico su tutta l'isola, ad eccezione del settore occidentale. L'avviso entrerà in...

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico su tutta l'isola, ad eccezione del settore occidentale.

L'avviso entrerà in vigore a partire dalle 16 di oggi, 25 marzo, e resterà valido per tutta la giornata di domani, mercoledì 26 marzo 2025.

Le condizioni meteo previste indicano che, dalle prime ore di domani e per le successive 12-18 ore, si verificheranno precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni particolarmente intensi sui settori orientali dell'isola.

In particolare, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati moderati. Altri fenomeni di rovesci o temporali interesseranno anche i settori centrali, con quantitativi cumulati localmente moderati.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Nella zona occidentale dell'isola, si prevedono venti localmente forti di direzione nord-occidentale, che potranno accentuare il rischio di fenomeni avversi, soprattutto in presenza di piogge abbondanti e temporali.

La Protezione Civile raccomanda massima attenzione e precauzione, in particolare per le persone che si trovano nelle zone più esposte al rischio idrogeologico e idraulico.