ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA SICILIA PER PASQUETTA: PIOGGIA E RISCHIO IDROGEOLOGICO

La Protezione Civile ha appena diffuso il bollettino di allerta meteo valido per lunedì 21 aprile 2025, giorno di Pasquetta, con indicazioni importanti per la giornata. L'allerta è stata classificata come gialla per tutta la regione Sicilia, con rischio idrogeologico previsto dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Secondo il bollettino, le condizioni meteorologiche potrebbero comportare precipitazioni diffuse in tutta l'isola, con rovesci e temporali localizzati, soprattutto nelle zone interne e montuose. L'allerta gialla indica un rischio moderato, ma comunque da monitorare, poiché potrebbero verificarsi fenomeni che potrebbero causare piccole criticità legate a fenomeni di allagamento o frane.

Le zone più vulnerabili a questo tipo di rischio sono quelle caratterizzate da terreni scoscesi, aree urbane con una gestione non ottimale delle acque piovane, e corsi d'acqua che potrebbero risultare in difficoltà a causa delle precipitazioni abbondanti.

La Protezione Civile raccomanda di prestare attenzione, soprattutto in prossimità di fiumi e torrenti, e di evitare aree ad alto rischio.

Conseguenze per la Giornata di Pasquetta

In una giornata tradizionalmente associata a pranzi all'aperto e gite fuori porta, le condizioni meteo potrebbero rendere difficile godere appieno della Pasquetta all'insegna del bel tempo. Le previsioni indicano infatti un cielo nuvoloso con possibilità di pioggia intermittente durante tutta la giornata. Sebbene l'intensità delle precipitazioni non sia prevista come particolarmente forte, è comunque consigliabile monitorare le condizioni locali e valutare di posticipare o modificare eventuali programmi all'aperto.

Raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile ha suggerito di:

Evitare spostamenti in auto nelle aree più a rischio di allagamenti e frane.

Prestare attenzione alla sicurezza durante le attività all’aperto, in particolare in prossimità di fiumi, torrenti e altre aree vulnerabili.

Monitorare continuamente i bollettini meteo per aggiornamenti in tempo reale.

Speriamo che il tempo non rovini troppo le tradizionali celebrazioni di Pasquetta, ma ricordiamo sempre che la prudenza è la miglior precauzione contro i rischi naturali.