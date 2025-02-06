ALLERTA GIALLA VENERDÌ, TORNANO I TEMPORALI

Dopo alcuni giorni più sereni domani sarà di nuovo allerta gialla su capoluogo, ionica e parte della tirrenica. L’allerta gialla riguarda il versante occidentale tra le province di Palermo, Agrigento...

Dopo alcuni giorni più sereni domani sarà di nuovo allerta gialla su capoluogo, ionica e parte della tirrenica.

L’allerta gialla riguarda il versante occidentale tra le province di Palermo, Agrigento e Trapani e sulla porzione orientale della regione.

Previste dunque condizioni meteo avverse con in particolare temporali e rischi di natura idrogeologica e idraulico nel Catanese.

Nel bollettino diramato dalla Protezione civile regionale si legge che: "In presenza di condizioni strutturali inadeguate dei corsi d'acqua e delle reti fognarie e in caso di beni ubicati in prossimità o all'interno di zone vocate al dissesto idrogeologico e idraulico, le criticità possono manifestarsi in maniera più gravosa a prescindere dai quantitativi previsti e/o reali di pioggia".