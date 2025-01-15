ALLERTA MALTEMPO: CICLONE MEDITERRANEO IN ARRIVO, RISCHIO NUBIFRAGI SOPRATTUTTO IN SICILIA ORIENTALE E MAREGGIATE

Un’ondata di maltempo si appresta a colpire duramente la Sicilia e altre regioni del Sud Italia nei prossimi giorni. Correnti fredde in arrivo dal comparto russo stanno alimentando un’intensa instabil...

Un’ondata di maltempo si appresta a colpire duramente la Sicilia e altre regioni del Sud Italia nei prossimi giorni. Correnti fredde in arrivo dal comparto russo stanno alimentando un’intensa instabilità sul Mediterraneo centrale. Il sistema depressionario, che prenderà forma lungo le coste algerine, investirà già da giovedì le isole maggiori e la Calabria, portando forti piogge e temporali intensi.

La Situazione Meteorologica

Mentre il Nord e il Centro Italia godono di una maggiore stabilità grazie alla presenza di un anticiclone sull'Europa centro-settentrionale, il Sud deve prepararsi ad affrontare condizioni meteorologiche avverse. Le precipitazioni saranno particolarmente violente sui settori centro-orientali della Sicilia, con accumuli di pioggia che potrebbero superare i 100mm in 24 ore, specie sul versante orientale dell’Etna, dove si attendono anche nevicate abbondanti in alta quota.

Focus sulle Regioni Coinvolte

Sicilia: Temporali intensi interesseranno il Catanese e altre zone orientali. Si prevedono nubifragi con criticità idro-geologiche e accumuli significativi di pioggia. I venti orientali, in netto rinforzo, potrebbero provocare mareggiate lungo le coste ioniche.

Temporali intensi interesseranno il Catanese e altre zone orientali. Si prevedono nubifragi con criticità idro-geologiche e accumuli significativi di pioggia. I venti orientali, in netto rinforzo, potrebbero provocare mareggiate lungo le coste ioniche. Calabria: Le aree ioniche e meridionali saranno tra le più colpite, con accumuli pluviometrici che potrebbero toccare i 150/200mm in 24 ore.

Le aree ioniche e meridionali saranno tra le più colpite, con accumuli pluviometrici che potrebbero toccare i 150/200mm in 24 ore. Sardegna: Maltempo sul versante tirrenico, in particolare sul Gennargentu, dove sono previsti oltre 50mm di pioggia in poche ore.

L’Etna si prepara a trasformarsi in un’imponente montagna innevata tra domani e domenica, con nevicate abbondanti che potrebbero portare accumuli superiori ai due metri al di sopra dei 2000 metri di altitudine. Questa straordinaria ondata di neve interesserà inizialmente quote a partire dai 1400-1500 metri. Tuttavia, l’arrivo di aria più mite in quota, richiamata da un ciclone in formazione tra l’Atlante tunisino e il Canale di Sicilia, farà salire la quota neve fino a 1800-1900 metri nella giornata di venerdì.

Venti e Mareggiate

I venti di levante e grecale, previsti molto intensi, soffieranno su tutte le isole maggiori e sulla Calabria, con conseguenti mareggiate sulle coste tirreniche della Sardegna e sulle coste ioniche di Sicilia e Calabria.

Si invitano i cittadini delle zone a rischio a prestare particolare attenzione e a seguire gli aggiornamenti delle autorità locali. È fondamentale evitare gli spostamenti non necessari nelle aree interessate e rispettare eventuali disposizioni di sicurezza.

Il maltempo dovrebbe attenuarsi solo nel fine settimana, ma nel frattempo si prevede una fase critica per le zone coinvolte. Restate aggiornati sulle evoluzioni meteo nei prossimi giorni.