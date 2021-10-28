ALLERTA METEO, A CATANIA DA MEZZANOTTE CHIUDE ANCHE IL LUNGOMARE

Il Comune di Catania sta predisponendo «la chiusura precauzionale del lungomare dalla mezzanotte di oggi per rischio forti mareggiate, con onde molto alte, a causa del passaggio di un uragano nelle coste marinare della Sicilia orientale».

Scrive il Sindaco, ho disposto, d’urgenza, la chiusura del lungomare di Catania, visto l’aggravarsi delle condizione meteorologiche accompagnate da una crescente difficoltà delle vie di collegamento, causate da violenti temporali e possibili mareggiate previste dalle ore 24 di stanotte, giorno 28 alle ore 24 di giorno 29 ottobre 2021.

Ho previsto il divieto di transito veicolare e pedonale, ad eccezione dei residenti ed il divieto allo stazionamento, a qualsiasi titolo, al viale Ruggero Di Lauria, piazza Nettuno, viale Artale Alagona, via Testa, via Del Rotolo, nel tratto compreso tra piazza Sant’Agata al Rotolo e piazza Nettuno.

Nell’allerta della Protezione Civile rientra la possibilità di forti mareggiate, per cui è assolutamente prioritaria la sicurezza dei cittadini e la massima attenzione da parte di ciascuno.

Monitoriamo la situazione con la Protezione Civile e ci auguriamo che le previsioni più allarmistiche vengano disattese, ma dobbiamo farci trovare pronti.

Nessun panico, soprattutto se si adotteranno le giuste misure di prevenzione e se si eviteranno assolutamente gli spostamenti.

Il rispetto assoluto delle prescrizioni, nell’interesse di tutti, ci porterà fuori da questa emergenza senza mettere a repentaglio l’incolumità di nessuno.

Grazie, Catania. E forza, conclude il Sindaco.