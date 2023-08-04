ALLERTA METEO, ALLARME DELL’AERONAUTICA MILITARE: “IN ARRIVO IL CICLONE PETAR , FORTE MALTEMPO IN 10 REGIONI”

Il fronte di bassa pressione che sta interessando gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali si sposterà verso l’Italia meridionale, determinando una fase di maltempo e un rinforzo della ve...

Il fronte di bassa pressione che sta interessando gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali si sposterà verso l’Italia meridionale, determinando una fase di maltempo e un rinforzo della ventilazione, che persisteranno, anche nella giornata di domani, al Centro e sul Nord-Est. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello di ieri.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it/).

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, venerdì 4 agosto, il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Inoltre, sono attese precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui settori centro-settentrionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Previsti, dalle prime ore di domani, sabato 5 agosto, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, in estensione alla Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 5 agosto, allerta arancione su gran parte del Veneto. Inoltre, è stata valutata allerta gialla sui restanti settori del Veneto, su Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, sull’intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e sui settori settentrionali della Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it/), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, sabato 5 agosto. Per oggi e domani è prevista allerta gialla. In particolare ”da oggi e per le successive 24-36 ore, si prevedono piogge a carattere di rovescio o temporale sui settori centro-settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dalle prime ore del 05/08/23 e, per le successive 24-36 h, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti ovest. Mareggiate lungo le coste esposte”.

BOLLETTINO DELL’AEURONATICA MILTIARE

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 04/08/23 A CAUSA DEL TRANSITO DEL CICLONE PETAR PERSISTONO DAL POMERIGGIO DI OGGI, VENERDI’ 4 AGOSTO 2023:

TEMPORALI INTENSI, CON GRANDINE CHE LOCALMENTE POTRA’ ESSERE DI GRANDI DIMENSIONI, SU VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, MARCHE E ABRUZZO PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE. SU AREE LIMITATE DELLE MARCHE I FENOMENI POTRANNO ESSERE PARTICOLARMENTE FORTI E PERSISTENTI;

PRECIPITAZIONI INTENSE, A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU

UMBRIA E LAZIO PER LE SUCCESSIVE 12 ORE.

INOLTRE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE, A CARATTERE DI ROVESCIO

O TEMPORALE, SU CAMPANIA, SICILIA, PUGLIA ED EMILIA-ROMAGNA DALLA

SERA DI OGGI, VENERDI’ 4 AGOSTO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12/15 ORE.

I SOPRACITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI

ANCHE DI FORTE INTENSITA’, FORTI RAFFICHE DI VENTO, GRANDINATE E

FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA.