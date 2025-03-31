ALLERTA METEO ARANCIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER IL 1° APRILE 2025: SCUOLE CHIUSE IN ALCUNI COMUNI (ELENCO IN AGGIORNAMENTO)

La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per l’intera giornata di martedì 1 aprile 2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Il bollettino, che riguar...

La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per l’intera giornata di martedì 1 aprile 2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Il bollettino, che riguarda il rischio idrogeologico e idrico, segnala un quadro di instabilità atmosferica diffusa su gran parte della Sicilia, con condizioni meteorologiche che potrebbero comportare pericoli per la sicurezza e il benessere dei cittadini.

Allerta Arancione: Province di Messina e Catania

Scuole Chiuse nella Provincia di Catania

A causa dell’allerta meteo, diversi Comuni della provincia di Catania hanno deciso di sospendere le attività didattiche. I Comuni che hanno annunciato la chiusura delle scuole includono:

Giarre

Riposto

Mascali

Aci Catena

Aci Sant’Antonio

Mascalucia

Acireale

Aci Bonaccorsi

Valverde

Catania

Scuole Chiuse nella Provincia di Messina

Anche nella provincia di Messina, numerosi Comuni hanno deciso di sospendere le attività didattiche per la giornata di martedì 1 aprile 2025. I Comuni che hanno annunciato la chiusura delle scuole includono:

Letojanni;

Antillo;

Limina;

Savoca;

Santa Teresa di Riva;

Furci Siculo;

Pagliara;

Roccalumera;

Nizza di Sicilia;

Fiumedinisi;

Scaletta Zanclea;

Alì;

Alì Superiore

Taormina

BOLLETTINO DELL'AERONAUTICA MILITARE

prreAllerta Meteo per temporali nelle prossime ore in 3 regioni, domani per burrasca forte in 6 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 31 marzo 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito il testo integrale.

- PER LE PROSSIME 06/09 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MARE E CANALE DI SARDEGNA;

- PER LE PROSSIME 24/36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU SICILIA, BASILICATA E CALABRIA.

SI PREVEDONO INOLTRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI' 01 APRILE 2025 E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SU TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ALTO LAZIO, LIGURIA ED EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL SETTORE APPENNINICO E COSTIERO PER QUEST'ULTIMA REGIONE;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE DI ROMAGNA E MARCHE. I SOPRACITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.