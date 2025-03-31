95047

ALLERTA METEO ARANCIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER IL 1° APRILE 2025: SCUOLE CHIUSE IN ALCUNI COMUNI (ELENCO IN AGGIORNAMENTO)

31 marzo 2025 18:01
News
La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per l’intera giornata di martedì 1 aprile 2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Il bollettino, che riguarda il rischio idrogeologico e idrico, segnala un quadro di instabilità atmosferica diffusa su gran parte della Sicilia, con condizioni meteorologiche che potrebbero comportare pericoli per la sicurezza e il benessere dei cittadini.

Allerta Arancione: Province di Messina e Catania

Scuole Chiuse nella Provincia di Catania
A causa dell’allerta meteo, diversi Comuni della provincia di Catania hanno deciso di sospendere le attività didattiche. I Comuni che hanno annunciato la chiusura delle scuole includono:

  • Giarre
  • Riposto
  • Mascali
  • Aci Catena
  • Aci Sant’Antonio
  • Mascalucia
  • Acireale
  • Aci Bonaccorsi
  • Valverde
  • Catania

Scuole Chiuse nella Provincia di Messina
Anche nella provincia di Messina, numerosi Comuni hanno deciso di sospendere le attività didattiche per la giornata di martedì 1 aprile 2025. I Comuni che hanno annunciato la chiusura delle scuole includono:

  • Letojanni;
  • Antillo;
  • Limina;
  • Savoca;
  • Santa Teresa di Riva;
  • Furci Siculo;
  • Pagliara;
  • Roccalumera;
  • Nizza di Sicilia;
  • Fiumedinisi;
  • Scaletta Zanclea;
  • Alì;
  • Alì Superiore
  • Taormina

BOLLETTINO DELL'AERONAUTICA MILITARE

prreAllerta Meteo per temporali nelle prossime ore in 3 regioni, domani per burrasca forte in 6 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 31 marzo 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito il testo integrale.

- PER LE PROSSIME 06/09 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MARE E CANALE DI SARDEGNA;

- PER LE PROSSIME 24/36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU SICILIA, BASILICATA E CALABRIA.

SI PREVEDONO INOLTRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI' 01 APRILE 2025 E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SU TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ALTO LAZIO, LIGURIA ED EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL SETTORE APPENNINICO E COSTIERO PER QUEST'ULTIMA REGIONE;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE DI ROMAGNA E MARCHE. I SOPRACITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

