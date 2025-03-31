ALLERTA METEO ARANCIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER IL 1° APRILE 2025: SCUOLE CHIUSE IN ALCUNI COMUNI (ELENCO IN AGGIORNAMENTO)
La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per l’intera giornata di martedì 1 aprile 2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Il bollettino, che riguarda il rischio idrogeologico e idrico, segnala un quadro di instabilità atmosferica diffusa su gran parte della Sicilia, con condizioni meteorologiche che potrebbero comportare pericoli per la sicurezza e il benessere dei cittadini.
Allerta Arancione: Province di Messina e Catania
Scuole Chiuse nella Provincia di Catania
A causa dell’allerta meteo, diversi Comuni della provincia di Catania hanno deciso di sospendere le attività didattiche. I Comuni che hanno annunciato la chiusura delle scuole includono:
- Giarre
- Riposto
- Mascali
- Aci Catena
- Aci Sant’Antonio
- Mascalucia
- Acireale
- Aci Bonaccorsi
- Valverde
- Catania
Scuole Chiuse nella Provincia di Messina
Anche nella provincia di Messina, numerosi Comuni hanno deciso di sospendere le attività didattiche per la giornata di martedì 1 aprile 2025. I Comuni che hanno annunciato la chiusura delle scuole includono:
- Letojanni;
- Antillo;
- Limina;
- Savoca;
- Santa Teresa di Riva;
- Furci Siculo;
- Pagliara;
- Roccalumera;
- Nizza di Sicilia;
- Fiumedinisi;
- Scaletta Zanclea;
- Alì;
- Alì Superiore
- Taormina
BOLLETTINO DELL'AERONAUTICA MILITARE
prreAllerta Meteo per temporali nelle prossime ore in 3 regioni, domani per burrasca forte in 6 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 31 marzo 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale.
- PER LE PROSSIME 06/09 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MARE E CANALE DI SARDEGNA;
- PER LE PROSSIME 24/36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU SICILIA, BASILICATA E CALABRIA.
SI PREVEDONO INOLTRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI' 01 APRILE 2025 E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SU TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ALTO LAZIO, LIGURIA ED EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL SETTORE APPENNINICO E COSTIERO PER QUEST'ULTIMA REGIONE;
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE DI ROMAGNA E MARCHE. I SOPRACITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.