ALLERTA METEO: AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE, DA DOMANI TEMPORALI E PRECIPITAZIONI INTENSE PER 24/30 ORE
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 8 febbraio 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito il testo integrale:PERSISTONO PER LA GIORNATA DI...
A cura di Redazione
08 febbraio 2025 14:14
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 8 febbraio 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale:
- PERSISTONO PER LA GIORNATA DI OGGI 08 FEBBRAIO 2025 E LE PER LE SUCCESSIVE: - 12/18 ORE NEVICATE INTENSE, CON RISCHIO DI PIOGGIA CONGELANTESI, FINO A QUOTE DI PIANURA SUL BASSO PIEMONTE ED APPENINO LIGURE;
- - 18/24 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SUL PONENTE LIGURE;
- SI PREVEDE INOLTRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI 09 FEBBRAIO 2025 E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SULLA SICILIA. I SOPRACITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE FULMINAZIONE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
PER ULTERIORI DETTAGLI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO SI INVITA A PORRE ATTENZIONE ALLE PREVISIONI ORDINARIE (FXIY68, FXIY69, FXIY70) ED ALLE SUCCESSIVE PREVISIONI DI FENOMENI INTENSI (FXIY65).