ALLERTA METEO, AVVISO DELL'AERONAUTICA MILITARE: VORTICE ELENA PORTA BURRASCA FORTE E PIOGGE INTENSE IN TUTTA LA SICILIA, SOPRATTUTTO SULLE ZONE TIRRENICHE
Allerta Meteo per il transito del vortice Elena, che determina forte maltempo, burrasca e abbondanti nevicate. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 23 dicembre 2024, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale.
- VENTI DI FOHEN, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, PER LE PROSSIME 24 ORE SU VALLE D'AOSTA, PIEMONTE E LOMBARDIA, E PER LE PROSSIME 36 ORE SUL TRIVENETO;
- VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, PER LE PROSSIME 30 ORE SULLA LIGURIA;
- STATO DEL MARE GROSSO PER LE PROSSIME 24 ORE SU MARE E CANALE DI SARDEGNA, TENDENTE DAL POMERIGGIO DI DOMANI, MARTEDI' 24 DICEMBRE 2024, A DIVENIRE MOLTO AGITATO;
- STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO PER LE PROSSIME 24 ORE ANCHE SU ADRIATICO CENTROMERIDIONALE E IONIO, E PER LE PROSSIME 36 ORE SU TIRRENO E STRETTO DI SICILIA;
- VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, PER LE PROSSIME 36 ORE SU MARCHE, ABRUZZO , MOLISE, PUGLIA, BASILICATA, CAMPANIA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA, CON INTENSE MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, PER LE PROSSIME 36 ORE SU CALABRIA E SICILIA TIRRENICHE;
- NEVICATE INTENSE ED ABBONDANTI GIA' A QUOTE DI PIANURA, PER LE PROSSIME 12/18 ORE SULLE AREE INTERNE DELLE MARCHE E PER LE PROSSIME 36 ORE SULLE AREE INTERNE DI ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA GARGANICA;
SI PREVEDE INOLTRE DAL POMERIGGIO DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRNATI SETTENTRIONALI ANCHE SU LAZIO ED UMBRIA.