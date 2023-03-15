ALLERTA METEO DELL'AERONAUTICA, FORTE VENTO E MAREGGIATE IN SICILIA PER LE PROSSIME 36 ORE

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore. L’aggiornamento è stato fornito alle ore 13 di oggi, mercoledì 15 marzo 2023....

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore. L’aggiornamento è stato fornito alle ore 13 di oggi, mercoledì 15 marzo 2023.

Ecco di seguito il testo integrale.

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 15/03/23 PERSISTE VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE:

- PER LE PROSSIME 06/09 ORE SULLA SARDEGNA; -

PER LE PROSSIME 24/36 ORE SU MOLISE, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

SI PREVEDE INOLTRE DALLA SECONDA PARTE DELLA MATTINATA DI DOMANI, GIOVEDI' 16 MARZO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SULLO IONIO.

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento