ALLERTA METEO DELL'AERONAUTICA MILITARE: DA DOMANI PIOGGE INTENSE E TEMPORALI SULLA SICILIA ORIENTALE
Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare ha diramato oggi, 06 marzo 2025, un avviso di allerta per fenomeni intensi che interesseranno principalmente la Sicilia orientale e la Calabria meridionale a partire dalla mattinata di venerdì 07 marzo 2025.
Il maltempo è previsto persistere per le successive 24-30 ore, portando con sé condizioni meteorologiche avverse che richiedono massima attenzione.
Di seguito il testo integrale:
DALLA MATTINATA DI DOMANI, VENERDI' 07 MARZO 2025, E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE, SI PREVEDONO:
- PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, LOCALMENTE ANCHE TEMPORALESCHE, SU SICILIA ORIENTALE E CALABRIA MERIDIONALE, QUEST'ULTIMA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RELATIVO SETTORE IONICO;
- VENTI FORTI DI SCIROCCO CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE, SULLE AREE IONICHE DELLA SICILIA E SULLA CALABRIA MERIDIONALE.
Raccomandazioni: Si invita la popolazione a monitorare costantemente le previsioni meteo, prestando attenzione a eventuali aggiornamenti, soprattutto nelle zone a rischio di allagamenti, frane o danni alle infrastrutture. Gli operatori turistici e i residenti nelle aree più vulnerabili devono adottare misure precauzionali, evitando spostamenti non necessari in condizioni di maltempo.