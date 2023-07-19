ALLERTA METEO DELL’AERONAUTICA MILITARE: “OLTRE +44°C AL SUD, FORTI TEMPORALI E GRANDINATE AL NORD NELLE PROSSIME ORE”

l Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 14 di oggi, 19 luglio 2023. Ecco di seguito il test...

l Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 14 di oggi, 19 luglio 2023.

Ecco di seguito il testo integrale:

PERSISTONO CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE, CON TEMPERATURE MASSIME OLTRE 40°C:

- PER LE PROSSIME 48/60 ORE SU PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA. PERSISTONO TEMPERATURE ELEVATE CON VALORI MASSIMI SUPERIORI A 38°C:

- PER LE PROSSIME 6-9 ORE SU EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, CAMPANIA E MOLISE.

SI PREVEDONO ALTRESI' TEMPORALI INTENSI:

-PER LE PROSSIME 12/18 ORE SU TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA;

-DALLA PRIMA SERA DI OGGI, MERCOLEDI' 19 LUGLIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 9-12 ORE SUL SETTORE ORIENTALE DELL'EMILIA-ROMAGNA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA', FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. C.N.M.C.A.

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento