ALLERTA METEO E TOMBINI OSTRUITI IN VIA MONTECARLO E VIA LIBERTÀ: I RESIDENTI LANCIANO L'ALLARME

Con l’allerta meteo diramata in questi giorni, cresce la preoccupazione tra i residenti di via Montecarlo, via Libertà e delle vie limitrofe, che denunciano un problema non trascurabile: i tombini risultano ostruiti, con una manutenzione carente che impedisce il corretto deflusso dell’acqua piovana.

In una segnalazione inviata alla nostra rubrica "Lo Dico a 95047.it," un lettore descrive la situazione che potrebbe aggravarsi in caso di forti piogge.

“In questi giorni di allerta sono molto preoccupato. Vorrei segnalare che in via Montecarlo, via Libertà e tutte le vie limitrofe i tombini sono chiusi e mai puliti, impedendo all'acqua di defluire. È tutto chiuso per l'allerta, anche i tombini…”

Il rischio paventato dai residenti è concreto: in caso di piogge intense, la mancata manutenzione delle caditoie e dei tombini potrebbe trasformare le strade della zona in fiumi in piena, con conseguenze dannose per la sicurezza dei cittadini e la viabilità.

I cittadini chiedono interventi immediati per liberare i tombini e assicurare un deflusso efficiente delle acque. Operazioni di pulizia straordinaria e costanti verifiche preventive potrebbero infatti evitare molti disagi e scongiurare pericoli durante le piogge intense.

Restiamo a disposizione per ulteriori segnalazioni da parte della cittadinanza e continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda.