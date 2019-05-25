ALLERTA METEO GIALLA DA DOMANI PER 24-36 ORE
Diramato pochi minuti fa il bollettino della Protezione Civile Sicilia, che prevede: allerta meteo gialla dalle prime ore di domani, domenica 26 maggio e per le successive 24/36 ore.
Si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti orientali.
Mareggiate lungo le coste esposte.
Avviso di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 del 25 maggio alle 24.00 del 26 maggio 2019
CONDIMETEO:
