ALLERTA METEO GIALLA IN SICILIA PER IL 26 FEBBRAIO 2025: ATTESE PIOGGE E CALO DELLE TEMPERATURE

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di domani, 26 febbraio 2025, a causa di un vortice ciclonico attivo sul Mediterraneo. Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da piogge, da isolate a sparse, con possibili rovesci e temporali su tutta l’isola. I settori nordorientali potrebbero registrare quantitativi di pioggia deboli o puntualmente moderati, mentre nel resto del territorio le precipitazioni saranno generalmente deboli.

L’arrivo del vortice ciclonico determinerà un peggioramento delle condizioni meteo, accompagnato da un sensibile calo delle temperature, più marcato nelle province occidentali. Dopo una fase di stabilità atmosferica dovuta all’alta pressione, questa si ritirerà verso l’Atlantico, lasciando il Mediterraneo esposto a correnti fredde di origine nord-atlantica.

Le precipitazioni inizieranno in modo graduale, aumentando d’intensità nel corso della giornata e protratte fino al tardo pomeriggio. In seguito, si attende un temporaneo miglioramento, ma nuovi rovesci potrebbero tornare nella notte, provenienti da ovest, a causa della rotazione dei venti. Questi ultimi si intensificheranno progressivamente nel pomeriggio, raggiungendo raffiche di forte intensità.

Miglioramento nel weekend

Nonostante il maltempo atteso per domani, le previsioni indicano un graduale miglioramento a partire dal fine settimana, giusto in tempo per le celebrazioni del Carnevale.

Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e di adottare le opportune precauzioni, specialmente per gli spostamenti nelle aree più esposte al maltempo.!