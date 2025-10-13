Allerta meteo gialla per martedì 14 ottobre: attesi piogge e temporali in Sicilia

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di martedì 14 ottobre, che interesserà anche il nostro territorio.Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a...

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di martedì 14 ottobre, che interesserà anche il nostro territorio.

Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-occidentale, sud-orientale e ionica. I quantitativi cumulati potranno essere puntualmente moderati sui settori centrali e occidentali, generalmente deboli altrove.

Rischi e raccomandazioni

Possibili criticità idrogeologiche legate a piogge e temporali sparsi.

Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione.

Evitare spostamenti non strettamente necessari.

Non sostare nei pressi di corsi d’acqua, sottopassi o zone soggette ad allagamenti.

Secondo le previsioni, il peggioramento inizierà martedì, a partire dalle aree interne dell’isola, con fenomeni localmente intensi su Trapanese, Palermitano, Nisseno ed Ennese e piogge residue anche verso le zone orientali.

A partire da mercoledì, lo sviluppo di una depressione mediterranea determinerà un ulteriore peggioramento più diffuso, che potrebbe interessare gran parte della Sicilia con rovesci e temporali localmente intensi.

Si invita la popolazione a seguire costantemente gli aggiornamenti meteo ufficiali e ad adottare comportamenti prudenti.