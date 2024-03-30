ALLERTA METEO: PREVISTI VENTI FORTE DI BURRASCA CON LOCALI PUNTE DI 110 KM/H SU TRAPANESE E COSTA TIRRENICA
Nuovo intenso richiamo di correnti calde meridionali in arrivo sulla Sicilia.
Per la giornata di sabato 30 marzo previsti venti di burrasca o forte burrasca di scirocco su trapanese e lungo tutta la costa tirrenica (qui i venti si disporranno localmente da sud) con punte che potranno raggiungere o superare i 110 km/h. Altrove ventilazione più contenuta; venti al più forti sempre di scirocco.
Invitiamo alla prudenza durante gli spostamenti specie lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina.
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 29/03/24
SI PREVEDONO DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 30 MARZO 2024, E:
- PER LE SUCCESSIVE 36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO SU VALLE D'AOSTA E PIEMONTE, IN ESTENSIONE POMERIDIANA ANCHE ALLA LOMBARDIA;
- PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU SICILIA E CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI RISPETTIVI SETTORI TIRRENICI.
I SOPRA CITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA
FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.