ALLERTA METEO ROSSA: CHIUSURA STRAORDINARIA DEI CENTRI COMMERCIALI ETNAPOLIS E CENTRO SICILIA IL 17 GENNAIO 2025
A seguito dell’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile per oggi, venerdì 17 gennaio 2025, anche il Comune di Belpasso, in linea con le disposizioni già adottate da Misterbianco, ha disposto la chiusura di scuole, centri commerciali e altre strutture pubbliche per garantire la sicurezza dei cittadini.
Secondo quanto stabilito dall’Ordinanza n. 9/2025 del Comune di Belpasso, datata 16 gennaio 2025, avente come oggetto “Condizioni meteorologiche avverse – Chiusura Centro Commerciale Etnapolis e Teatro Comunale N. Martoglio in data 17 gennaio 2025”, il centro commerciale Etnapolis resterà chiuso per tutta la giornata odierna.
Allo stesso modo, anche il Centro Sicilia, situato nel territorio di Misterbianco, non sarà operativo, seguendo le direttive emanate dal proprio Comune.
L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a prestare massima attenzione e a evitare spostamenti non necessari per salvaguardare la propria incolumità.
La situazione meteorologica, caratterizzata da forti piogge e venti intensi, richiede massima prudenza.
Si raccomanda di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali e di attenersi alle indicazioni delle autorità competenti.