ALLERTA METEO, SI PROSPETTA UNA SERA/NOTTE CON FORTISSIMI VENTI
Forte vento in Sicilia, per oggi e domani è previsto un peggioramento delle condizioni meteo e un’intensificazione del vento rispetto al bollettino meteo della Protezione civile diramata nella giornat...
Forte vento in Sicilia, per oggi e domani è previsto un peggioramento delle condizioni meteo e un’intensificazione del vento rispetto al bollettino meteo della Protezione civile diramata nella giornata di ieri 12 dicembre con l’allerta in vigore fino alle 18 di domani.
Il vento, che potrebbero raggiungere anche i 120 chilometri orari, potrà raggiungere raffiche di tempesta o localmente tempesta violenta. il fenomeno interesserà più diffusamente la parte settentrionale ed orientale della Sicilia.
La Protezione civile ricorda ai cittadini di prestare massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti.
Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.
Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate.
Si prevede un miglioramento già da domani, 14 dicembre.