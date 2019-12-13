ALLERTA METEO, SI PROSPETTA UNA SERA/NOTTE CON FORTISSIMI VENTI

Forte vento in Sicilia, per oggi e domani è previsto un peggioramento delle condizioni meteo e un’intensificazione del vento rispetto al bollettino meteo della Protezione civile diramata nella giornat...

A cura di Redazione 13 dicembre 2019 14:05

Condividi