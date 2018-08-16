95047

ALLERTA METEO SICILIA: CODICE GIALLO PURE PER DOMANI

Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato pochi minuti fa, il bollettino meteo, che prevede pure per la giornata di domani, 17 agosto, un’allerta ‘gialla’ per rischio idrogeologico...

16 agosto 2018 16:53
Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato pochi minuti fa, il bollettino meteo, che prevede pure per la giornata di domani, 17 agosto, un’allerta ‘gialla’ per rischio idrogeologico per tutta la Sicilia centro orientale.
L’allerta gialla è uno stato di preallarme, una misura precauzionale che non significa per forza essere certi che si verificherà un evento calamitoso. Il suo significato principale è quello dell’essere pronti.
L’allerta gialla riassume uno scenario di evento che prevede allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.
IL CODICE GIALLO PREVEDE:

prestare attenzione

non spostarsi se non necessario

attenzione ai corsi d”acqua

attenzionare la viabilita’ su strade interessate da eventuali smottamenti e su territori a rischio idrogeologico.

