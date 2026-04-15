🌦️ Allerta meteo: Sicilia orientale in giallo, condizioni più stabili a ovest

Per la giornata di giovedì 16 aprile, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo per la Sicilia.

Gran parte del territorio regionale sarà interessato da un livello di allerta gialla 🟡, indice di condizioni meteorologiche potenzialmente instabili e di possibili criticità, soprattutto nelle aree più esposte a rovesci e temporali.

Fanno eccezione i settori occidentali dell’isola, in particolare il trapanese e parte del palermitano occidentale, dove è stata prevista una più lieve allerta verde 🟢, che segnala una situazione generalmente stabile e con rischi limitati.

Le previsioni indicano quindi una giornata caratterizzata da variabilità diffusa, con fenomeni che potranno risultare localmente intensi nelle zone interne e orientali della regione.

Si raccomanda, come sempre in presenza di allerte meteo, la massima prudenza negli spostamenti e attenzione agli aggiornamenti ufficiali diffusi dalle autorità competenti.