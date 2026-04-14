🔴 Paternò, scontro auto-scooter: padre porta il figlio in ospedale, condizioni da chiarire

PATERNO’ – Grave incidente stradale intorno alle ore 13 di oggi in via G.B. Nicolosi, all’incrocio con via Duca degli Abruzzi.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, si è trattato di uno scontro tra un’auto e uno scooter su cui viaggiavano padre e figlio minorenne. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento.

La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio degli agenti della Polizia Municipale, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

Per accelerare i soccorsi, il padre avrebbe deciso di trasportare immediatamente il figlio presso l’ospedale di Paternò senza attendere l’arrivo dell’ambulanza.

Le condizioni del ragazzo restano al momento da chiarire e, allo stato attuale, non si conosce la prognosi.

Sul luogo dell’incidente si sono registrati rallentamenti alla circolazione durante le operazioni di intervento e messa in sicurezza.

Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili ulteriori dettagli ufficiali.