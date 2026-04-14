Assalto ai distributori: scatta la corsa al carburante per paura dello sciopero

Effetti visibili anche in Sicilia per lo sciopero degli autotrasportatori, con molti automobilisti che nelle ultime ore si stanno recando ai distributori per fare rifornimento in anticipo.

In diversi impianti si sono registrate code e un aumento del traffico nelle aree circostanti. Le immagini inviate in redazione arrivano da Tremestieri Etneo, dove in pochi minuti si è formata una fila di auto presso un distributore.

Una situazione legata soprattutto al timore di possibili rallentamenti nella distribuzione nei prossimi giorni, che ha spinto diversi cittadini a muoversi per tempo. Al momento, tuttavia, non si segnalano criticità particolari nella disponibilità di carburante.

Per quanto riguarda la protesta, non si registrano novità: lo sciopero degli autotrasportatori resta confermato fino al 18 aprile.

La situazione resta monitorata, con eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.