ALLERTA METEO TEMPESTA FELIX, L’AERONAUTICA MILITARE: PIOGGE TORRENZIALI E VENTI DI BURRASCA NELLE PROSSIME 36 ORE IN SICILIA

Allerta Meteo per il transito della tempesta Felix sul nostro Paese, che determina forte maltempo, con precipitazioni eccezionali. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 13 gennaio 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito il testo integrale.

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 13/01/25 IN CONSIDERAZIONE DEL TRANSITO DELLA TEMPESTA DENOMINATA FELIX, NELLA GIORNATA DI OGGI, LUNEDI' 13 GENNAIO 2025, PERSISTONO:

- PER LE PROSSIME 12 ORE, NEVICATE SULL'ABRUZZO AL DI SOPRA DEI 200/300 METRI;

- PER LE PROSSIME 12 ORE, NEVICATE SU MOLISE, CAMPANIA E BASILICATA, AL DI SOPRA DEI 400/500 METRI;

- PER LE PROSSIME 36 ORE, NEVICATE DIFFUSE ED ABBONDANTI SULLA CALABRIA AL DI SOPRA DEI 700/800 METRI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTROSETTENTRIONALE DELLA REGIONE;

- PER LE PROSSIME 36 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU CALABRIA E SICILIA, ANCHE CON CUMULATI DI PRECIPITAZIONE CON CARATTERE DI ECCEZIONALITA' ATTESI NELLA GIORNATA DI OGGI SUL SETTORE ORIENTALE DELL'ISOLA.

PERSISTONO INOLTRE, VENTI FORTI INTORNO NORD-EST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE EVENTUALI COSTE ESPOSTE:

- PER LE PROSSIME 24 ORE SU FRIULI-VENEZIA GIULIA E VENETO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE AREE COSTIERE, NONCHE' SU EMILIA-ROMAGNA, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA;

- PER LE PROSSIME 30/36 ORE SU LIGURIA, TOSCANA, LAZIO, CAMPANIA E BASILICATA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE TIRRENICO DI QUEST'ULTIMA REGIONE, NONCHE' SU CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA.