ALLERTA PRETEMP: RISCHIO DI FORTI PIOGGE E FENOMENI TORNADICI SULLA SICILIA

Il gruppo di lavoro PRETEMP, che studia e prevede fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano, ha emesso una tendenza per la giornata di oggi 07 Marzo 2025 per la Sicilia.

Inizia la lenta erosione del campo anticiclonico ad opera di correnti atlantiche il cui centro depressionario si trova però ancora ben distante dall'Italia, a ovest del nostro dominio e in aperto atlantico, dove la corrente a getto forma un'onda lunga che raggiunge il Marocco.

Sul suo bordo orientale, in direzione della Tunisia e del canale di Sicilia viene messo in moto un blando minimo di bassa pressione, che genera una avvezione calda in bassa troposfera, segnatamente al di sotto dei 700 hPa, ma con scarsi gradienti termoigrometrici.

Un livello 0 è stato emesso per forti piogge, trombe marine e tornado per il Mar Mediterraneo centro occidentale, il canale di Sicilia, la Sicilia fino a sud Sardegna e Calabria e lungo le coste della Tunisia.

Sicilia e canale di SiciliaSebbene il profilo sia generalmente neutro, localmente il vento caldo da ESE al suolo, potrà convergere in maniera poco definita con flussi meridionali e generare qualche debole rovescio convettivo o temporale anche sul mare e, specie talora sia aiutato dai rilievi siculi e dal vulcano Etna, insistere su alcune zone interne, portando forti piogge (PWAT sui 25-27 mm).

E' presente una lieve instabilità di basso livello (MU CAPE a 3-400 J/Kg), che specialmente in Sicilia orientale, sarà associata a un buon veering del vento da orientale a meridionale da 1000 a 700 hPa, con incrementi di SREH localmente a 2-300 m^2/s^2, discreta elicità e vento a tratti sostenuto a 850 hPa (30-40 m/s), molto meno negli strati superiori.

Non è da escludersi, quindi, un fenomeno tornadico, anche se meno probabilmente rispetto alle forti piogge. Dubbia comunque è l'origine convettiva dei fenomeni, vista anche la presenza di uno strato di CIN importante circa come il CAPE, motivo per cui si è decisi di lasciare un livello 0.

Emessa giovedì 06 marzo 2025 alle ore 23.00 UTC