ALLERTA PRETEMP: RISCHIO DI TEMPORALI VIOLENTI E PIOGGE INTENSE SULLA SICILIA IONICA
Il gruppo di lavoro PRETEMP, che studia e prevede fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano, ha emesso un aggiornamento riguardo l’arrivo di piogge e temporali nelle regioni meridionali dell’Italia.
Nella giornata di lunedì, un vortice depressionario posizionato tra il Canale di Sicilia e il Basso Ionio continuerà a influenzare il tempo sulle estreme regioni meridionali. Particolarmente esposti saranno i versanti ionici, visto il flusso prevalente dai quadranti orientali nei bassi strati.
Un livello 1 di pericolosità è stato emanato sulla Penisola Salentina e sul versante ionico della Sicilia per possibili temporali associati a piogge intense concentrate.
Un più ampio livello 0 è stato emanato su gran parte del Sud, sul Medio Adriatico e sulla Sardegna per possibili temporali isolati non intensi.
...Sicilia Ionica...
Durante la giornata si formerà una confluenza tra il vento di grecale e quello di scirocco, quest’ultimo originato da un minimo secondario di bassa pressione posizionato sull’estremo sud-est siciliano. Il CAPE aumenterà sul versante ionico fino a valori di 500-600 J/kg, associato a lapse rate nei medi livelli fino a -7/-8 °C/km. Su queste zone si prevedono temporali localmente forti associati a piogge intense concentrate e grandine di piccola dimensione con possibili accumuli al suolo.
...Livello 0...
Dei temporali isolati sono possibili anche sulle restanti zone del meridione, sul Medio Adriatico e sulla Sardegna meridionale. In particolare, qualche rovescio associato a graupel potrebbe interessare le zone montuose di Abruzzo, Molise e Sicilia tirrenica.