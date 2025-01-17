ALLERTA ROSSA A PATERNO': LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE GRAZIE ALLE VOSTRE SEGNALAZIONI. MANDA LE TUE AL 3939504777

Come previsto dai bollettini diramati ieri dall'Aeronautica Militare e dalla Protezione Civile, che per la giornata di oggi, 17 gennaio 2025, hanno emesso un'allerta meteo di colore rosso, il maltempo...

Come previsto dai bollettini diramati ieri dall'Aeronautica Militare e dalla Protezione Civile, che per la giornata di oggi, 17 gennaio 2025, hanno emesso un'allerta meteo di colore rosso, il maltempo ha già colpito in modo significativo la provincia di Catania, con particolari disagi dovuti al forte vento.

Il maltempo ha causato i primi danni a Paternò, dove raffiche di vento particolarmente forti hanno provocato incidenti e danni materiali. Fortunatamente, al momento non si segnalano persone coinvolte. Tuttavia, il maltempo continua a causare disagi su tutto il territorio.

Grazie al vostro contributo e alle segnalazioni che ci stanno arrivando, continueremo ad aggiornare questo articolo con nuovi dettagli sui danni causati dalla tempesta.

I DANNI SEGNALATI FINORA

Piazza della Regione : Un lampione è stato abbattuto dalla forza del vento, cadendo su un'auto parcheggiata e danneggiandola gravemente. La ditta incaricata della pubblica illuminazione è intervenuta immediatamente per la rimozione e la messa in sicurezza.

: Un lampione è stato abbattuto dalla forza del vento, cadendo su un'auto parcheggiata e danneggiandola gravemente. La ditta incaricata della pubblica illuminazione è intervenuta immediatamente per la rimozione e la messa in sicurezza. Piazza Nassirya : Un grosso ramo è caduto su un'auto, danneggiandola.

: Un grosso ramo è caduto su un'auto, danneggiandola. Piazza Santa Barbara : Una delle imponenti palme della zona è stata sradicata e si è schiantata su un'auto.

: Una delle imponenti palme della zona è stata sradicata e si è schiantata su un'auto. Via delle Arti e dei Mestieri : Un albero è stato abbattuto, ostruendo la carreggiata prima del supermercato e creando disagi alla circolazione.

: Un albero è stato abbattuto, ostruendo la carreggiata prima del supermercato e creando disagi alla circolazione. Via Scala Vecchia: La scatoletta della fibra ottica si è staccata, creando disservizi ai clienti della zona.

SEGNALAZIONI E AGGIORNAMENTI

Vi invitiamo a inviarci le vostre segnalazioni riguardanti danni e disagi causati dal maltempo al numero WhatsApp 3939504777. Aggiorneremo costantemente l'articolo con le nuove informazioni ricevute.

RACCOMANDAZIONI DELLE AUTORITÀ

Le autorità locali raccomandano alla popolazione di prestare la massima prudenza e di evitare di uscire di casa se non strettamente necessario. È fondamentale prestare attenzione agli oggetti e alle strutture esposte al vento, come alberi, cartelloni pubblicitari e lampioni, che potrebbero essere pericolosi.

L'allerta meteo rimarrà in vigore per tutta la giornata, con previsioni di ulteriori raffiche di vento, forti piogge e possibili disagi sul territorio. Si consiglia di seguire costantemente gli aggiornamenti delle autorità competenti.

ATTENZIONE AL MALTEMPO

Si raccomanda di restare aggiornati e di adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza durante il passaggio del maltempo.

Chat su WhatsApp