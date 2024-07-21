ALLERTA ROSSA INCENDI IL 22 LUGLIO 2024 PER LA PROVINCIA DI CATANIA

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile in Sicilia ha emesso un bollettino di allerta massima in vista di un’onda di calore e un elevato rischio di incendi che colpirà la regione il prossimo...

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile in Sicilia ha emesso un bollettino di allerta massima in vista di un’onda di calore e un elevato rischio di incendi che colpirà la regione il prossimo 22 Luglio 2024.

La situazione è particolarmente critica nelle zone settentrionali e sud-orientali dell’isola.

Le province di Catania, Agrigento, Caltanissetta , Enna e Palermo sono state colpite dall’allerta massima di colore ROSSO. Questo indica un pericolo estremamente elevato di temperature elevate e di propagazione di incendi.

Per tutte le altre aree della Sicilia, è stata emessa un’allerta di livello ARANCIONE, che suggerisce un rischio significativo di condizioni avverse legate al calore e al rischio incendi.