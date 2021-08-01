ALLERTA ROSSA OGGI PER RISCHIO INCENDI E ONDATA DI CALORE

Prosegue la condizione di allerta per rischio incendi e per ondata di calore di livello 3 (massimo) per la giornata del 1 agosto, con temperature percepite fino a 39 gradi.In base al bollettino straor...

Prosegue la condizione di allerta per rischio incendi e per ondata di calore di livello 3 (massimo) per la giornata del 1 agosto, con temperature percepite fino a 39 gradi.

In base al bollettino straordinario emesso dalla Protezione civile, l’allerta per rischio incendi proseguirà, in Sicilia, fino al 6 agosto.

Sono più di 800 gli interventi svolti dalle squadre dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore per gli incendi boschivi e di vegetazione, il numero maggiore in Sicilia, 250. Dieci squadre a terra sono attualmente impegnate a Catania per diversi incendi di vegetazione che stanno interessando anche oggi il capoluogo etneo.

Oltre 100 gli interventi svolti da ieri. Interessate le zone della Piana di Catania, dove sono presenti aree antropizzate con coltivazioni, sulla costa ionica l’oasi del Simeto e Vaccarizzo, dove al momento sono in bonifica e controllo gli incendi dei lidi e dei villaggi coinvolti ieri dalle fiamme. Impegnati nelle operazioni 60 vigili del fuoco con 20 automezzi.

In miglioramento in questo momento la situazione nel resto della Sicilia: a Palermo i vigili del fuoco sono in azione con due Canadair e una squadra schierata a protezione delle abitazioni a Polizzi Generosa; nel siracusano tre squadre stanno spegnendo tre incendi di vegetazione a Buscemi, Priolo e Noto; in provincia di Messina una squadra è in azione a Mandanici; a Enna sono quattro gli incendi attivi: a Piazza Armerina, a Barrafranca, ad Assoro e a Valguarnera, dove sono maggiori le criticità e stanno operando due squadre a terra e un Canadair.