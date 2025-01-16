ALLERTA ROSSA. PATERNÒ: CHIUSURA DI SCUOLE, PARCHI E CIMITERI IL 17 GENNAIO 2025. SINDACO NASO: "USCIRE SOLO PER NECESSITÀ"

A seguito dell’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile, il Sindaco Nino Naso ha disposto, con apposita ordinanza, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei cimiteri, dei...

A seguito dell’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile, il Sindaco Nino Naso ha disposto, con apposita ordinanza, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei cimiteri, dei parchi pubblici e della villa comunale per la giornata di venerdì 17 gennaio 2025.

La decisione è stata presa in via precauzionale per garantire la sicurezza della cittadinanza e prevenire eventuali disagi derivanti dalle condizioni meteo avverse.

Il Sindaco Nino Naso invita la cittadinanza a osservare la massima prudenza e a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti meteo e di prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità locali.

Provvedimenti simili sono stati adottati in quasi tutti i comuni della provincia. A Catania, il Sindaco Enrico Trantino ha disposto l’adozione di un’ordinanza con effetto immediato fino alle ore 24 di domani, 17 gennaio 2025, che prevede la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi comunali, dei cimiteri, del Giardino Bellini, di tutti i parchi comunali, nonché la sospensione dei mercati rionali all’aperto e di quelli storici (Fiera e Pescheria).

È stato inoltre disposto il divieto di percorrere le strade comunali con mezzi a due ruote, cicli e motocicli.