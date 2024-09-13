ALLERTA SALUTE: MAXI RITIRO DI INSALATA ICEBERG E LATTUGA PER RISCHIO LISTERIA – LISTA COMPLETA DEI PRODOTTI INTERESSATI
Il ministero della Salute ha annunciato il richiamo di una serie di lotti di insalata iceberg e lattuga di 19 marchi diversi.
Per tutti, il motivo del richiamo è il rischio microbiologico, legato in particolare alla possibile presenza di Listeria monocytogenes, un batterio rilevabile in un’ampia varietà di cibi crudi che, se ingerito, può provocare un’infezione che si manifesta sotto forma di gastroenterite e, nei casi più gravi, meningite, meningoencefalite e sepsi.
Per i prodotti interessati è stato disposto il ritiro dagli scaffali. Qualora i consumatori li avessero già acquistati, non devono consumarli
LE CONFEZIONI DI INSALATA ICEBERG E LATTUGA COINVOLTE
- Iceberg Il Castello di Raf.Ro Srl, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;
- Cuori di iceberg Foglia Verde di Eurospin Spa, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;
- Iceberg Alifresh di La Pegaso Srl e Insalabella Srls, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;
- Iceberg Il Mio Orto di Eurofresh Srl, in buste da 150 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;
- Iceberg Centrale del Latte di Centrale del Latte d’Italia Spa, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248 e 32024253, con le date di scadenza 12/09/1024, 13/09/2024 e 18/09/2024;
- Iceberg Ciro Amodio di Gest Ciro Amodio Srl, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;
- Iceberg Colline Verdi di Gidal Spa, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;
- Cuori di iceberg Natura Chiama Selex, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;
- Cuori di lattuga Natura Chiama Selex, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 11/09/2024 (già passata), 12/09/2024 e 13/09/2024;
- Iceberg Latte Francia di Francia Latticini Srl, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;
- Iceberg Mi Mordi, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;
- Cuori di iceberg Natura È di Penny Market, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Penny Market
- Iceberg Polenghi di Centrale del Latte d’Italia Spa, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 19/09/2024;
- Iceberg Ortoromi, in buste da 500 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;
- Iceberg Ortoromi, in buste da 350 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;
- Cuore di iceberg Ortoromi, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;
- Iceberg Ortofresco Pulito di Croce Salvatore, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;
- Iceberg Sigma di CE.DI. Sigma Campania Spa, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;
- Iceberg Très Bon di DO.MA. Srl, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;
- Iceberg Torre in Pietra di Centrale del Latte d’Italia Spa, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247 e 32124248, con le date di scadenza 12/09/2024 e 13/09/2024;
- Iceberg Tornese di Agricom Soc. Coop. Agricola Arl, in buste da 150 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 3212424, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;
- Iceberg Vivinatura di LO.D.AL Srl, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024.
(aggiornamento del 12/09/2024);