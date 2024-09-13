ALLERTA SALUTE: MAXI RITIRO DI INSALATA ICEBERG E LATTUGA PER RISCHIO LISTERIA – LISTA COMPLETA DEI PRODOTTI INTERESSATI

Il ministero della Salute ha annunciato il richiamo di una serie di lotti di insalata iceberg e lattuga di 19 marchi diversi. Per tutti, il motivo del richiamo è il rischio microbiologico, legato in p...

A cura di Redazione 13 settembre 2024 10:19

