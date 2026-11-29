All’Oratorio “don Pino Puglisi” nasce uno spazio gratuito e riservato di ascolto, sostegno psicologico e consulenza legale.

All’Oratorio “don Pino Puglisi” nasce uno spazio gratuito e riservato di ascolto, sostegno psicologico e consulenza legale.

Mercoledì 25 novembre 2026, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stata inaugurata presso l’Oratorio “don Pino Puglisi” di Biancavilla “La Stanza Zero”, un nuovo presidio dedicato all’ascolto, alla prevenzione e al contrasto della violenza.

L’iniziativa, promossa dalla dott.ssa Antonella Caltabiano, presidente di Telefono Rosa Sicilia, è stata realizzata in collaborazione con l’Oratorio e il Comune di Biancavilla.

Si tratta della quinta Stanza Zero attivata tra Catania e provincia e della prima ospitata all’interno di un oratorio, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione anche nei luoghi dedicati alla crescita e alla formazione dei giovani.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili, militari, religiose e scolastiche, oltre ai rappresentanti delle associazioni di volontariato del territorio.

Presenti l’Amministrazione comunale di Biancavilla, don Agrippino Salerno, il dirigente del Commissariato di Polizia di Adrano Vincenzo Sangiorgio, il capitano della Guardia di Finanza di Paternò Vito Sergio Bertolino, il capitano dei Carabinieri di Paternò Marco Savo, la Polizia Municipale e i dirigenti scolastici del comprensorio.

All’inaugurazione hanno preso parte anche Giuseppe Sant’Elena, presidente dell’APS “don Pino Puglisi” e direttore dell’Oratorio, gli educatori, i ragazzi e i rappresentanti di Telefono Rosa Sicilia.

Particolarmente significativa la presenza dei familiari di Valentina Salamone, vittima di femminicidio, la cui memoria è stata ricordata durante la manifestazione.

La cerimonia si è aperta con un monologo dei ragazzi dell’Oratorio dedicato alla violenza contro le donne, seguito dagli interventi istituzionali, da momenti musicali e di riflessione.

L’inaugurazione si è conclusa con il taglio del nastro e la sottoscrizione del protocollo che sancisce l’avvio delle attività di Telefono Rosa Sicilia all’interno della struttura.

La Stanza Zero offrirà gratuitamente e in maniera riservata servizi di ascolto, sostegno psicologico, consulenza legale e orientamento verso i servizi di protezione presenti sul territorio.

Un nuovo punto di riferimento per le persone che vivono situazioni di difficoltà e violenza, ma anche uno strumento educativo e di sensibilizzazione rivolto alle giovani generazioni e alle famiglie.

L’iniziativa rafforza l’impegno sociale dell’Oratorio “don Pino Puglisi” nella promozione della legalità, nella tutela delle persone fragili e nel contrasto a ogni forma di violenza.