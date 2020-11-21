ALLUVIONE A CROTONE: STRADE E CASE ALLAGATE. IL VIDEO

Crotone allagata nella notte: la città si è risvegliata con le vie invase dall'acqua scaricata da un lungo nubifragio. Molte persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo che l'acqua ha allaga...

Crotone allagata nella notte: la città si è risvegliata con le vie invase dall'acqua scaricata da un lungo nubifragio. Molte persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo che l'acqua ha allagato i piani bassi, i garage e gli scantinati, provocando danni anche alle automobili, che in alcuni punti della città sono state completamente coperte dall'acqua. Vigili del fuoco e protezione civile sono impegnati in numerosi interventi. Ieri la ProCiv aveva emesso l'allerta meteo rossa. A rischio la partita con la Lazio.

L'appello del Comune

«Allerta meteo. Evitare di uscire per la vostra sicurezza. Non ostacolare le operazioni dei mezzi di soccorso». L'allarme è stato lanciato sui social dall'amministrazione comunale di Crotone, città colpita in queste ore da un violento nubifragio. «La situazione meteo nelle prossime ore è destinata a peggiorare», comunicano il Comune, «restare a casa per la vostra sicurezza e per non ostacolare le operazioni dei mezzi di soccorso». Il Centro operativo comunale di protezione civile è riunito col sindaco Vincenzo Voce. La situazione è di allerta ma al momento non ci sono stati feriti.

