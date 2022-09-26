ALLUVIONE A TRAPANI. IL SINDACO: È ASSOLUTAMENTE VIETATO USCIRE DA CASA

"Una tempesta si sta abbattendo da più di un'ora su Trapani. Le strade sono allagate, tutte le pompe di sollevamento sono accese ma la pioggia caduta è impossibile da smaltire in poco tempo. La cittad...

E' questo l'appello lanciato su Facebook dal Sindaco di Trapani.

Il sindaco ordina chiusura anche delle ville, cimitero, uffici pubblici. è assolutamente vietato uscire da casa.Molte strade e piazze sono allagate e diverse abitazioni al piano terra, negozi e uffici sono stati invasi dall'acqua.

Maggiormente colpite le zone di via Virgilio, piazza Martiri D'Ungheria e la zona industriale dove molte auto sono rimaste in panne semi sommerse dall'acqua. Il sindaco Giacomo Tranchida ha disposto la chiusura di uffici e luoghi pubblici. Anche a Erice strade allagate e crolli di muretti vicino alla scuola Pascoli.