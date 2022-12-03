ALLUVIONE NEL MESSINESE, SITUAZIONE CRITICA A MILAZZO E BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Sta creando tanti problemi l’alluvione che sta colpendo il Messinese, dove un temporale autorigenerante sta scaricando piogge incessanti. Si registrano frane e allagamenti diffusi in tante località de...

Sta creando tanti problemi l’alluvione che sta colpendo il Messinese, dove un temporale autorigenerante sta scaricando piogge incessanti. Si registrano frane e allagamenti diffusi in tante località del Messinese tirrenico.

Anche i passeggeri di un treno stanno subendo gli effetti del maltempo. Vicino alla stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, infatti, un treno è bloccato da tre ore in un terrapieno, mentre fuori continua a diluviare.

Il comunicato della Proptezione Civile Sicilia.

Forti piogge a Novara (220mm in 3 ore)Tripi, Barcellona (150mm) Milazzo e valle del Mela . Due strade provinciali zona Tripi Fondachelli e Novara interrotte x piccoli smottamenti; Provincia sta intervenendo con mezzi meccanici.

Situazione critica a Milazzo e Barcellona x allagamenti case.

Struttura drpc attivata in contatto con i sindaci; VVF e volontari in azione.

Interrotta A20 fra Falcone e Barcellona.