ALMAVIVA CONTACT, A CATANIA 200 IN CASSA INTEGRAZIONE

Dal 1º gennaio sono in cassa integrazione al 100% , ma ora rischiano di essere esclusi dal mercato del lavoro a causa di una decisione dello Stato. I 200 lavoratori di Almaviva Contact di Catania e delle commesse relative al servizio di pubblica utilità 1500-Vodafone, sciopereranno per l’intero turno di mercoledì 11 gennaio.

Nella stessa giornata, dalle ore 15 alle ore 18, si terrà un sit in organizzato da Slc Cgil - Fistel Cisl - Uilcom Uil - Ugl TLC di Catania in piazza Università.

I rappresentanti sindacali chiedono che il “Tavolo” congiunto che vedrà la partecipazione del Ministero del Lavoro, della Salute, dell’impresa e del Made in Italy, consegua “soluzioni concrete a tutela dell’occupazione e in tempi brevi, senza rinvii di responsabilità.

Ogni attore coinvolto in questa drammatica vertenza deve contribuire alla soluzione di un problema che non è imputabile ai lavoratori i quali , nonostante gli anni complessi vissuti da Almaviva, hanno sempre svolto con professionalità e dedizione il proprio lavoro”.