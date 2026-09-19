Maltempo, allerta gialla in Sicilia per domenica 20 settembre: attesi temporali e rovesci

Allerta valida per tutta la giornata di domenica 20 settembre

La Protezione Civile Regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la giornata di domani, domenica 20 settembre 2026.

L'allerta sarà valida, di norma, dalle ore 00:00 alle 24:00 e riguarda tutte le zone della Sicilia. Nel corso della giornata sono previsti rovesci o temporali, con fenomeni che potranno localmente risultare più intensi.

Durante i temporali non sono escluse forti raffiche di vento, attività elettrica e possibili grandinate, oltre a temporanei problemi legati alla presenza di acqua sulle strade.

Particolare attenzione viene quindi raccomandata negli spostamenti, soprattutto nelle aree dove i fenomeni temporaleschi potranno concentrarsi maggiormente.

Per la giornata di domenica, dunque, la Sicilia sarà interessata da condizioni di instabilità atmosferica, con possibilità di precipitazioni anche a carattere temporalesco. La situazione sarà monitorata dalla Protezione Civile.