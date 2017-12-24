ALTO ADIGE: Bambino di 6 anni salva la mamma ferita in un incidente stradale
Un bambino di sei anni ha salvato ieri sera sua madre, ferita gravemente in un incidente stradale su una strada di montagna in Val d'Ega, in Alto Adige.
L'auto era finita in una scarpata per circa 150 metri. Il bimbo, illeso, è uscito prontamente dalla macchina ed è corso nella notte per il bosco a chiamare aiuto in un vicino maso.
Il contadino ha subito chiamato i soccorritori, che hanno così salvato la mamma del ragazzino coraggioso.
La donna, 38 anni, del posto, è stata trasportata in ospedale di Bolzano.
E' ferita gravemente, ma non in pericolo di vita. All'ospedale anche il bimbo sotto choc.
(ANSA)